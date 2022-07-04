Австралия введет санкции против 16 министров РФ и российского золота

Австралия введет дополнительные финансовые санкции против России, включая запрет на импорт российского золота.

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы объявим дополнительные финансовые санкции и запрет на поездки для 16 российских министров и олигархов. Кроме того, это затронет 62 человек и более 300 других субъектов. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность России финансировать эту войну»,- сказал Албаниз.

Он также заявил о готовности присоединиться к международному расследованию преступлений России против Украины.