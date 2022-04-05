Последнее обновление: 05.04.2022 08:28

Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия вводит запрет на экспорт в Россию определенных предметов роскоши из-за ситуации вокруг Украины, сообщает МИД страны.

"Австралия запретит поставку, продажу или передачу определенных предметов роскоши прямо или косвенно в Россию, для использования в России или в интересах России", - говорится в сообщении на сайте министерства, передает Интерфакс.

Среди товаров, подпадающих под запрет, икра, трюфели, вина, табачная продукция, ювелирные украшения, духи, кожа, некоторые виды электроники, музыкальные инструменты, предметы искусства и другое.

Данные санкции вступают в силу 7 апреля 2022 года.

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