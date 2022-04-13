США призвали Китай помочь остановить войну в Украине

В среду министр финансов США Джанет Йеллен сделала резкое предупреждение Китаю по поводу его союза с Россией.

"Недавно Китай подтвердил особые отношения с Россией, — сказала Йеллен в своем выступлении в среду в Атлантическом совете. - Я горячо надеюсь, что Китай сделает что-то позитивное из этих отношений и поможет положить конец этой войне".

В одном из своих самых резких комментариев о Китае с момента вступления в должность глава казначейства предупредила, что "в дальнейшем все труднее будет отделять экономические вопросы от более широких соображений национальных интересов, включая национальную безопасность", передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять реакция Китая на призыв к решительным действиям в отношении России", — сказала она.

"Мы не можем позволить странам использовать свое положение на рынке ключевых видов сырья, технологий или продуктов, чтобы иметь возможность подорвать нашу экономику или использовать нежелательные геополитические рычаги", — добавила она.

На фоне шагов Си, направленных на то, чтобы представить авторитарную систему Китая, как модель для развивающихся стран по всему миру, Йеллен сказала, что на карту поставлено "будущее международного порядка".