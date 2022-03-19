США допускают, что Китай окажет помощь России в войне против Украины

Белый дом заявил, что почти двухчасовой видеозвонок президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином не развеял опасений США по поводу того, что Китай может оказать военную или финансовую поддержку России.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, что США будут внимательно следить за действиями Си Цзиньпина в будущем.

По ее словам, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" в обмен на согласие Китая не помогать России - даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам.

Псаки, впрочем, дала понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно примут форму санкций.

Она отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.

"В фокусе разговора было неспровоцированное вторжение России в Украину... Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению, а затем реакции на вторжение, включая навязывание России издержек. Он описал последствия в случае, если Китай предоставит материальную поддержку России, пока та совершает жестокие нападения на украинские города и гражданское население", - говорится в сообщении Белого дома по итогам разговора.

МИД Китая выпустил свое коммюнике сразу по окончании разговора.

"Украинский кризис - это не то, что мы хотим видеть. События вновь показывают, что страны не должны доводить до столкновений на поле боя. Конфликт и конфронтация не отвечают ничьим интересам, а мир и безопасность - это то, чем мировое сообщество должно дорожить больше всего", - говорилось в заявлении.

Первое китайское коммюнике с изложение содержания разговора по видеосвязи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина появилось сразу по окончании переговоров, если не раньше. Но затем было опубликовано еще одно, гораздо более объемное.

В нем появились призывы к "диалогу и переговорам" между Россией и Украиной. "США и НАТО также должны вести диалог с Россией, чтобы разобраться с корнями украинского кризиса и смягчить обеспокоенности в сфере безопасности как России, так и Украины", - говорится в сообщении китайского МИДа.

"Как гласят две китайские поговорки, "для хлопка нужны две ладони" и "кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять", - многозначительно указывает далее китайское ведомство. Обычно про эти поговорки оно вспоминает, когда обвиняет США в нарушении спокойствия, и здесь тоже за этим следуют призывы отказаться от "блокового противостояния" и "ментальности холодной войны".

В ходе беседы лидеры США и КНР также обсудили проблему Тайваня. Американский президент вновь заявил о неизменности политики США по Тайваню, добавив, что Вашингтон "продолжает выступать против любых односторонних изменений в статус-кво".

В итоге Байден и Си Цзиньпин также согласились с важностью поддерживать открытые каналы связи с целью "управлять конкуренцией между двумя странами".