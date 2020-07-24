Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Министерство иностранных дел Китая в пятницу, 24 июля, объявило о намерении отозвать разрешение на создание генерального консульства США в городе Чэнду в провинции Сычуань.

По словам китайских дипломатов, этот шаг стал ответной реакцией на закрытие Соединенными Штатами генконсульства КНР в Хьюстоне, о котором Вашингтон уведомил 21 июля.

"Вышеупомянутые инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия США в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой", - говорится в документе. Там же отмечается, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит "исключительно на США".

Решение США закрыть консульство Китая в Хьюстоне в КНР является "грубым нарушением основных норм международного права и международных отношений и соответствующих положений консульского договора между США и Китаем", подчеркивается в заявлении китайского МИДа, передает DW.

При этом взаимная ликвидация консульств - не единственный фактор, повлиявший на рост напряженности в отношениях между США и Китаем в последнее время, отмечает агентство dpa. Так, за день до объявления о закрытии консульства КНР в Хьюстоне, 20 июля, Минюст США предъявил обвинение в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам Китая, которые, по версии следователей, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

Другими причинами роста напряженности между Китаем и США стала критика президентом США Дональдом Трампом мер, принятых Пекином для ограничения распространения коронавируса, торговая война между обеими странами, а также жесткое подавление властями Китая протестов в Гонконге.

23 июля Трамп заявил, что "всегда оставляет за собой возможность" закрыть еще несколько консульств Китая в США.