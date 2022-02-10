В январе инфляция в Беларуси ускорилась до 10,4%

Потребительские цены на товары и услуги в январе 2022 года выросли на 10,4% в годовом выражении, сообщил Белстат РБ.

По сравнению с декабрем 2021 года цены в январе выросли на 1,5%.

Цены на продовольственные товары в январе подорожали на 12% в годовом выражении и на 2% к декабрю прошлого года.

Непродовольственные товары подорожали соответственно на 9,3% и 0,8%, цены и тарифы на услуги – на 9,1% и 1,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,2%.