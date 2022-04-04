В мире число заражений коронавирусом превысило 491,8 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 491805249 (+711659 сутки) по данным Worldometer на 6:40 4 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6176195 (+1698) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58857751 (-298722) человек, из них 55617 (-525) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 426771303 (+1008683) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81832612 (+6241) случаями заражения, Индия – 43029044 (+913), Бразилия – 29999816 (+4178), Франция – 25997852 (+102266) и Германия – 21646375 (+57761). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 234301, Франция – 102266, Германия – 57761, Италия – 53588, Вьетнам – 50730. Беларусь (645) – на 43 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1008198, Бразилия – 660269, Индия – 521388, Россия – 369708 и Мексика – 323212. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Южная Корея – 306, Россия – 304, Италия – 118, Гонконг – 111, Таиланд – 97. Беларусь – на 33 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 965322 случая заражения коронавирусом и 6844 смерти.