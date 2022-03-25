США рассматривают введение вторичных санкций против России

США изучают возможность введения санкций в отношении третьих сторон в других государствах из-за неясного влияния на российскую экономику уже действующих ограничений.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Washington Post (WP), передает РБК.

«Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными», — пишет издание.

По словам одного из источников WP, санкции будут направлены на то, чтобы «сделать Россию радиоактивной не только для американских и европейских предприятий».

Как отметили авторы статьи, США рассматривают такой вариант на фоне эскалации ситуации на Украине и «в то время как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным». По словам собеседников WP, эти шаги не неизбежные и никакого окончательного решения по ним еще не принято.