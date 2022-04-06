США ввели санкции против дочерей Путина, Мишустина, Сбера и Альфа-банка

СЩА ввели очередной пакет санкции против России, включающий запрет на новые инвестиции, а также полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка (кроме платежей за энергоносители).

«[Вводятся] полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела. Сбербанк владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системно важное значение для российской экономики. Альфа-Банк — крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом», - говорится в сообщении на сайте Минфина США.

«Запрет новых инвестиций в РФ. Президент Байден подпишет новый указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны граждан США, где бы они ни находились, что еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Это действие основано на решении более 600 транснациональных компаний уйти из России. Исход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупных розничных торговцев, финансовые учреждения, а также других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы», - сказано в сообщении.

Также вводятся полные блокирующие санкции в отношении важнейших крупных российских государственных предприятий, что подразумевает запрет на сделки с этими организациями и заморозку их активов, находящихся под юрисдикцией США. Ожидается, что Минфин завтра опубликует список этих предприятий.

Под санкции попали премьер РФ Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, совершеннолетние дочери Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России.