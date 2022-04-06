Британия намерена отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца года

Великобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и нефти, и, как можно скорее после этого прекратит импорт газа", - отмечается в нем, передает Интерфакс.

Также в заявлении говорится, что со следующей недели Британия запрещает экспорт важного нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, это "снизит возможности России по добыче и экспорту нефти".

Ранее о планах запретить импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год объявили власти ЕС. Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил ранее в среду, что ЕС рано или поздно придется прибегнуть к мерам против импорта газа и нефти из России.