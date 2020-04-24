Последнее обновление: 24.04.2020 14:37

Грузия отозвала своего посла из Украины из-за Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла из Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Решение властей Грузии об отзыве посла было принято на фоне разговоров о вероятном назначении бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.

В то же время грузинские СМИ утверждают, что министр иностранных дел Давид Залкалиані «был очень расстроен» решением Зеленского.

Кроме того, по словам члена «Объединения национального движения» и бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины.

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