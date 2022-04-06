Лукашенко ввел налог на реализацию фракции ароматических углеводородов

В Беларуси вводится сбор за реализацию фракции ароматических углеводородов (коды 2707 50 100 0 и 2707 50 900 0 ТНВЭД ЕАЭС), следует из указа №134 от 4 апреля 2022 года.

Сбор вводится «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета».

«…плательщиками сбора являются организации, осуществляющие производство и реализацию фракции ароматических углеводородов», - сказано в указе.

«ставка сбора за 1 тонну ФАУ устанавливается как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на бензины товарные», - следует из указа.

Ставка вывозной таможенной пошлины на бензины устанавливается ежемесячно в долларах США. Сбор за ФАУ будет оплачиваться в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на дату реализации