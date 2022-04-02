В мире число заражений коронавирусом превысило 490,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 490123737 (+1448315 сутки) по данным Worldometer на 8:58 2 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6171469 (+4303) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59164712 (+339504) человек, из них 56663 (-754) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 424787556 (+1104508) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81813515 (+30459) случаями заражения, Индия – 43027035 (+1260), Бразилия – 29975165 (+27270), Франция – 25763472 (+148629) и Германия – 21459975 (+231910). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 280187, Германия – 231910, Франция – 148629, Италия – 74350, Вьетнам – 72556. Беларусь (1049) – на 53 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1007989, Бразилия – 660065, Индия – 521293, Россия – 369064 и Мексика – 323016. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 486, Южная Корея – 360, Россия – 342, Германия – 297, Бразилия – 205. Беларусь – на 45 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 963756 случаев заражения коронавирусом и 6829 смертей.