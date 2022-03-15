США ввели санкции против жены Лукашенко

Власти США объявил о расширении списка лиц, в отношении которых введены санкции, добавив в этот список еще 15 персон.

В обновленный список, в частности, попала супруга Лукашенко Галина Лукашенко, а также восемь заместителей министра обороны РФ: первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и заместители главы военного ведомства — генерал армии Дмитрий Булгаков, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал-полковник Юрий Садовенков, генерал-полковник Геннадий Жидко и «штатские» замы Тимур Иванов, Алексей Криворучко и Николай Панков.

Санкции введены в отношении глава «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.