Последнее обновление: 24.03.2022 09:11

США и Канада прекратили финансовую поддержку экспорта в Россию и Беларусь

Экспортно-кредитные агентства США и Канады объявили о прекращении финансовой поддержки экспорта в Россию и Беларусь.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду на сайте Экспортно-импортного банка США, передает ТАСС.

"<...> Экспортно-импортный банк США (US EXIM) и Экспортно-кредитное агентство Канады (EDC) совместно отказались от любой новой финансовой поддержки экспорта в РФ и Беларусь", - указывается в тексте. В сообщении изложен призыв к другим государствам последовать примеру Вашингтона и Оттавы.

15 марта Британское экспортно-кредитное агентство объявило о прекращении финансирования экспортных операций в РФ. Лондон также объявил об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле для России и введении дополнительного 35-процентного тарифа на ввоз в королевство ряда российских товаров.

Экспортно-кредитное агентство - государственное или частное учреждение, осуществляющее поддержку экспорта в форме предоставления гарантий или кредитов.

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