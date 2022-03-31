Премьер Италии: Конвертация евро в рубли – это внутреннее дело РФ

Премьер Италии Драги на пресс-конференции заявил, что текущие газовые контракты остаются в силе и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

По его словам, об этом ему сказал Путин во время состоявшегося накануне телефонного разговора.

"Я понял, но могу ошибаться, что конвертация платежа... является внутренним делом Российской Федерации", - сообщил Драги.

Премьер Италии также сообщил, что Путин сказал ему, что условия для прекращения огня в Украине еще не созданы.