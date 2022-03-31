Пентагон: Россия отводит войска от Чернобыльской АЭС

Россия начала отводить свои войска с территории Чернобыльской АЭС, сообщают AFP и France24 со ссылкой на Минобороны США.

"Они начали перемещение части своих войск от Чернобыльского объекта в сторону Беларуси», - сказал представитель Пентагона. Он не смог уточнить, какое количество войск отводится и остались ли российские военные на ЧАЭС.

Сообщение Пентагона об отводе российских войск от ЧАЭС появилось после того, как в сети прошли сообщения о том, что в Гомель «на автобусах» доставили облученных российских военнослужащих.