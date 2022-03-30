Норвегия может предоставить Украине 5 млрд куб. м газа

Украина обсуждает с Норвегией поставки около 5 млрд кубометров газа в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Норвегии в среду, передает УНН.

Зеленский назвал Норвегию одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов в мире.

По словам президента, это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия при поставках энергоресурсов.

“Именно вы можете сделать определяющий вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере”, - сообщил он.

Сегодня НАК "Нефтегаз Украины" сообщил, что подземные газохранилища в Украине начали готовиться к сезону закачки, уже из трех ПХГ остановили газа.

Зеленский также попросил у Норвегии конкретные виды вооружения. По его словам, Украине нужны противокорабельные ракеты HARPUN, а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме того, необходимы средства поражения бронетехники, артиллерийских систем.

«Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы. Только для защиты той свободы и безопасности, которыми вы пользуетесь вместе с другими европейцами», - подчеркнул Зеленский.