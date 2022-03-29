Польша введет запрет на импорт российского угля

Польша решила запретить импорт российского угля, сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, добавив, что Варшава больше не может ждать соответствующего решения Евросоюза.

«Мы предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон», — пояснил Мюллер, передает РБК со ссылкой на Gazeta Prawna.

Он заметил, что страна не допустит импорта российского угля и со стороны частных лиц.

«За нарушение запрета будут предусмотрены финансовые санкции, проверкой будет заниматься таможенная служба», — пригрозил пресс-секретарь.

По данным Минэнерго РФ, по объемам импорта российского угля Польша в 2021 году заняла восьмое место, в страну было поставлено около 7,8 млн т сырья.

Также Польша решила отозвать свое согласие на заключение с Россией договора о поддержке и взаимной защите инвестиций. Мюллер сообщил, что Варшава направит соответствующую ноту российской стороне.

Как пояснил пресс-секретарь, предварительное соглашение польское и российское правительства подписали в октябре 1992 года.

«Оно не вступило в силу, но российская сторона могла доработать положения этого документа в любой момент», и Варшава увидела в такой возможности «некоторые угрозы, которые могли бы следовать из норм этого соглашения», отметил Мюллер. Вдобавок документ уже устарел и «отходил от европейских норм, практики разрешения экономических споров».

«По этой причине из соображений предосторожности мы решили направить правительству России ноту об отзыве согласия Польши на то, чтобы связывать себя этим соглашением», — по словам Мюллера, заключение этого соглашения не гарантировало бы реальной защиты польским бизнесменам, инвестирующим в Россию.