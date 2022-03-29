Офис Зеленского раскрыл детали договора о международных гарантиях безопасности

Украина предлагает подписать договор о международных гарантиях безопасности для нее, детали которого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл на брифинге по результатам первого раунда переговоров с РФ в Стамбуле.

"Имплементация этого договора будет происходить по следующей процедуре: Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выразят свою позицию относительно этого договора и до того, как он должен работать. После этого быть идти ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы договор действительно строился для нас", - отметил он.

По словам Подоляка, вопрос Крыма является отдельным пунктом договора, в котором украинская сторона предлагает зафиксировать позицию Украины и России, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя, передает УНИАН.

Отдельным пунктом украинская сторона предлагает российской следующее: Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные силы, чтобы решить вопрос Крыма.

"Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет обсуждаться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ. То есть все спорные вопросы уже более-менее проговорены наши предложения сделаны", - сказал Подоляк.

В то же время, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что референдум может происходить только в условиях мирного времени.

Кроме того, по его словам, российская сторона заявила, что признает Венскую конвенцию, одна из статей которого предусматривает, что если международный договор заключен под давлением, то он не имеет силы.

"То есть, чтобы он действительно работал, должен быть полный мир на территории Украины... Если все стороны примут такую позицию, то это будет означать прекращение войны, отвод войск, люди, которые уехали, должны вернуться из-за границы и потом уже будут запускаться механизмы... нам надо будет провести", - уточнил Арахамия.