Кремль утверждает, что у покупателей газа должно быть понимание текущей ситуации

Компании, закупающие российский газ в Европе, должны исходить из сложившейся конъюнктуры и изменившейся обстановки в мире в ответ на призыв стран "большой семерки" отказаться от расчетов в рублях за получаемый газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать призыв "семерки" к компаниям - покупателям российского газа не платить за него в рублях Песков сказал: "Газ никто бесплатно поставлять не будет, это просто невозможно, оплачивать его можно только в рублях. Это не призыв к компаниям, не декларация, но компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру, абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против РФ".

По словам Пескова, "компании должны понимать, что просто надо купить за их валюту - евро, доллар - рубли и рублями оплатить газ".

"Де факто практически ничего не меняется, но, тем не менее, это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются", - отметил представитель Кремля, передает Интерфакс.

На дополнительный вопрос, что будет, если европейские контрагенты откажутся платить в рублях, Песков ответил: "Еще раз: бесплатного газа не бывает". "Разумеется, это тоже просчитывается", - уточнил он в ответ на соответствующий вопрос.