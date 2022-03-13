Бюро промышленности США опубликовало список запрещенных для Беларуси и России товаров

Бюро промышленности США опубликовало список товаров, которые в рамках введенных США санкций запрещено поставлять в Беларусь и Россию.

Список включает в себя около 570 наименований различной продукции. Среди них:

алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром);

табачные изделия (сигары и табак);

косметика и парфюмерия;

чемоданы и женские сумки;

изделия из натурального меха, шелк, ковры;

одежда и обувь стоимостью свыше $1000;

драгоценные камни и ювелирные изделия;

судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, электромобили;

различные предметы искусства, концертные рояли, наручные часы, коллекционные предметы.