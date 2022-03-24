Последнее обновление: 24.03.2022 09:11

Яндекс отключил afn.by и другие белорусские сайты от Яндекс.Новости по требованию Мининформа РБ

Компания «Яндекс» уведомила редакцию afn.by о том, что отключает ресурс от агрегатора новостей «Яндекс.Новости» по требованию Мининформа Беларуси и согласно недавно подписанному Лукашенко указу о новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет.

«В связи с указом [Лукашенко] №116 от 22 марта 2022 года и письмом Министерства Республики Беларусь (во вложении) вынуждены отключить ваш сайт», - говорится в уведомлении.

Примечательно, что письмо Мининформа датировано 4 марта 2022 года.

«Повторно информируем, что в рамках проведенного мониторинга информации на интернет площадках, принадлежащих ООО «Яндекс», выявлены случаи распространения ими материалов интернет ресурсов, доступ к которым за распространение запрещенной информации ограничен по решению Министерства информации Беларуси.

Направляем обновленный перечень ресурсов, доступ к которым ограничен по решению Мининформа, и просим принять меры по недопущению нарушения законодательства о средствах массовой информации.

Особое внимание просим уделить украинским интернет ресурсам, в отношении которых приняты решения об ограничении доступа», - гласит текст письма за подписью первого замминистра А.Кунцевича.

К письму прилагаются 4 листа со списком сайтов, доступ к которым ограничен Мининформом. Перечень содержит пару сотен (не считали – ред.) сайтов.

Копия письма и перечень ресурсов есть в распоряжении редакции.

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