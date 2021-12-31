"Интерфакс-Запад" прекращает свою работу с 1 января 2022 года

В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

«Мы работали на белорусском медиарынке с 1994 года, старались честно и интересно преподносить нашим читателям все происходящие в стране и за ее пределами новости, делились с вами аналитическими размышлениями и мнениями экспертов. Десятки тысяч новостей, сотни интервью, высокая оперативность и непредвзятость во всех темах, которые освещались за эти годы - таким запомнится "Интерфакс-Запад" читателям», - сказано в сообщении.

«Мы старались работать на вас, приносить пользу и делали свою работу максимально профессионально. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь. Спасибо, что были с нами и верили в нас! С теплотой и любовью мы будем вспоминать всех наших друзей, партнеров и экспертов, и с огромной благодарностью - читателей, которые нам доверяли и благодаря которым рейтинги новостей "Интерфакс-Запад" всегда были высокими», отмечается в сообщении.