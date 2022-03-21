Кремль заявил, что нефтяное эмбарго для России «ударит по всем»

Возможный запрет Евросоюза на поставки нефти из России негативно повлияет на энергобалансы континента и повлечет изменения на мировом нефтяном рынке.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, США при этом останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы». Европе, как считает Песков, придется тяжело.

«Это решение, которое ударит по всем», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее источники Reuters сообщили, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России из-за военных действий на Украине. Вопрос о введении нефтяного эмбарго европейские дипломаты должны обсудить на встрече глав МИД 21 марта.

На запрете на импорт настаивают страны Прибалтики, среди которых Литва, указали источники агентства. Между тем Германия предостерегает партнеров от быстрого принятия решений из-за высоких цен на энергоносители в Европе.

В начале марта импорт российских энергоносителей, среди которых сырая нефть, запретили США. Канада и Великобритания заявили о планах отказаться от российской нефти.