E.ON отказалась закупать природный газ у российских поставщиков

Крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON перестала закупать природный газ у российских поставщиков из-за военного вторжения России в Украину.

«Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе"»,— передает пресс-служба компании слова CEO Леонарда Бирнбаума.

Бирнбаум подчеркнул, что российский рынок не был целевым регионом E.ON. В начале марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна начала закупки газа в обход России, однако откуда именно идут поставки не уточнил, пишет КоммерсантЪ.

Напомним, что E.ON. принадлежит 15,5% Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток».