Последнее обновление: 15.03.2022 11:35

Премьеры Польши, Чехии и Словении посетят Киев для встречи с президентом Украины

Премьер Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский вместе с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Словении Янезом Яншей сегодня посетят Киев в качестве представителей Европейского совета для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыголем.

Поездка согласована с главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Цель визита – подтвердить однозначную поддержку всего Европейского Союза суверенитету и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу», - говорится в сообщении польского правительства.

Международное сообщество проинформировано о визите через международные организации, включая Организацию Объединенных Наций.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование