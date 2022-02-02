Президент Хорватии раскритиковал Британию и выступил за соглашение с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без него, по его словам, не может быть стабильности в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации Euractiv.

Миланович обвинил Британию в подстрекательстве и заявил, что подталкивание Украины к конфронтации с Россией "безответственно".

По его словам, без России не может быть стабильности в Европе или в ЕС. "Россия является фактором в этом уравнении, нам нужно соглашение с Россией", - сказал он.

Миланович обвинил Лондон в том, что он "вводит Украину в заблуждение", подстрекает ее и держит в заложниках отношений между ставшей второстепенным государством Британией и США.

На вопрос, почему он не встретился с министром обороны Великобритании, находившимся в Загребе, Беном Уоллесом, президент Хорватии ответил журналистам, что не встречается с министрами обороны.

"Я даже не знаю, как это назвать. Я встречаюсь, пожалуй, с представителями иностранных дел, пожалуй, России, Америки. Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав. Великобритания вышла из ЕС, и это придает ей меньшее значение", - сказал президент Хорватии.

Уоллес в Загребе подписал с хорватским коллегой соглашение о стратегическом партнерстве между их ведомствами и соглашение, регулирующее укрепление отношений в рамках НАТО. Премьер-министр Андрей Пленкович встретился с Уоллесом.

Они обменялись мнениями по ситуации на украинско-российской границе и в Балканском регионе с акцентом на Боснию и Герцеговину.

Напомним, 25 января, президент Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление Милановича.