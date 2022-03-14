Польша и Литва призывают незамедлительно предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Об этом говорится в совместной декларации премьеров Украины, Польши и Литвы - стран Люблинского треугольника, сообщает УНН.

"Польша и Литва признают европейский выбор Украины и видят ее как государство-члена ЕС в ближайшем будущем. Варшава и Вильнюс отмечают, что Украина должна немедленно получить статус страны-кандидата в ЕС и стать членом ЕС по ускоренной процедуре", - указано в декларации.

"Вместе повторяем, что с 2013 года Украина, как ни одна другая европейская страна, платит высокую цену за свои европейские и евроатлантические стремления и желание укрепить свою демократию, исповедуя европейские ценности", - добавляется в заявлении.

Также стороны осудили самым решительным образом беспрецедентное, жестокое, неспровоцированное военное вторжение России в Украину. "Мы рассматриваем эту преднамеренную атаку на суверенное, мирное и демократическое государство как грубое нарушение основополагающих принципов международного права", - сказано в декларации.

"Подчеркиваем, что все виновные в совершении международных преступлений во время этого вторжения должны быть привлечены к ответственности; выражаем решительную поддержку решений прокурора Международного уголовного суда начать расследование. Выражаем полную готовность оказать необходимую помощь в этом вопросе", - добавили премьеры трех стран.

Кроме того, стороны осудили безрассудные и чрезвычайно опасные атаки российских войск на атомные электростанции и атомные объекты в Украине. Как и осудили привлечение Беларуси к этой агрессии против Украины.

"Как страны "Люблинского треугольника", мы остаемся вместе, объединенные нашим общим наследием и общими ценностями, решительно отвергая очередную попытку России, что руководствуется своими империалистическими наклонностями, неприемлемыми в XXI веке, навязать свою волю суверенной, мирной и демократической стране в самом сердце Европы путем военного вторжения", - указали премьеры трех стран.