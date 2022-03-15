Equinor прекратит торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Норвежская Equinor после объявления о начале процесса выхода из проектов в России приняла решение и о прекращении торговли российской нефтью.

"Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - поясняет норвежская компания, передает Интерфакс.

"Equinor имеет определенные договорные обязательства, вытекающие из договоров, заключенных до вторжения. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти. Две из них продаются клиентам в Азии. Третья - нафта - будет доставлена в хранилище Equinor. Четвертый сырьевой груз предназначен для нефтеперерабатывающего завода Монгстад в Норвегии", - уточняет НК.

"Прием этих грузов осуществляется в полном соответствии с действующими санкциями. Equinor продолжает работу по ответственному выходу из России, обеспечивая соблюдение всех применимых законов, включая санкции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце февраля совет директоров Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в РФ и начать процесс выхода из российских совместных предприятий. Внеоборотные активы компании в РФ на конец 2021 года составляли $1,2 млрд.