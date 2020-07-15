Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.

Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает Reuters.

«Мы призываем американскую сторону немедленно отменить соответствующее решение и прекратить делать любые заявления и совершать поступки, которые наносят ущерб интересам Китая. Китайская сторона будет реагировать дальше в соответствии с развитием ситуации», — сказала представитель ведомства.

Помимо этого она назвала действия Вашингтона грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.