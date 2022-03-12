Минобороны Грузии сообщило о проведении совместных учений с НАТО

Командно-штабные компьютерные учения пройдут 20-25 марта в Грузии с участием 23 стран членов и партнеров НАТО, сообщает в субботу Минобороны Грузии.

"Первые подобные учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году, а нынешние учения являются третьими по счету... Учения включают в себя компьютерное обучение и не являются полевыми", - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что учения призваны развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмен знаниями и опытом, передает Интерфакс.

"Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении.