Масштабные совместные командно-штабные учения стран-членов НАТО и партнеров альянса NATO-GEO EXERCISE 2019 стартовали в Грузии в понедельник.

"Церемония открытия проходит сегодня. Учения, как уже известно, будут проходить до 29 марта", - сообщает пресс-служба Мминобороны страны.

В Грузии начались военные учения с участием НАТО

Учения пройдут на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC). В Грузии ожидают, что во время проведения учений в страну прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По информации Минобороны, учения проходят второй раз и они будут более широкомасштабными, чем ранее. В них примут участие более 343 военнослужащих из 24 стран. Также впервые в истории Грузии данные учения пройдут под руководством вооруженных сил страны. В них также участвуют международные гуманитарные организации - Международный комитет Красного Креста (ICRC), Департамент операций по поддержанию мира ООН (DPKO), а также Всемирная организация здравоохранения (WHO) в качестве наблюдателя.

"Цель учений – это увеличение взаимосовместимости Грузии, Альянса и стран-партнеров и усиление управления и возможностей контроля грузинских вооруженных сил", - сказано в заявлении оборонного ведомства.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.