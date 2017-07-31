В Грузии стартовали масштабные военные учения с участием стран-НАТО

В Грузии 30 июля начались масштабные военные учения с участием стран НАТО под названием "Достойный партнер" (Noble Partner-2017).

Они пройдут на военной базе Вазиани, расположенной недалеко от Тбилиси, и завершатся 12 августа.

Учения "Достойный партнер" проводятся в стране уже в третий раз, но в этом году обещают стать самыми масштабными. В маневрах примут участие 2 800 военнослужащих из восьми стран, включая Украину, а также будут задействованы до 500 единиц бронетехники, в том числе американские БМП Bradley и боевые танки M1A2 Abrams.

Учения также посетит вице-президент США Майк Пенс, прибывающий в Грузию с двухдневным визитом 31 июля. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что маневры помогут Грузии приблизиться к стандартам НАТО и укрепить стабильность в регионе. По данным грузинского Минобороны, "целью маневров будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования".