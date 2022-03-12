В мире число заражений коронавирусом превысило 455,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 455592128 (+1836569 сутки) по данным Worldometer на 8:50 12 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6058112 (+6741) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 60256801 (+405280) человек, из них 66316 (-1002) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 389277215 (+1424548) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81154960 (+39254) случаями заражения, Индия – 42987875 (+3614), Бразилия – 29305114 (+55211), Франция – 23381279 (+72399) и Великобритания – 19530485 (+72828). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 282976, Германия – 245342, Вьетнам – 169114, Великобритания – 72828, Франция – 72399. Беларусь (1899) – на 53 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 993044, Бразилия – 654612, Индия – 515833, Россия – 359585 и Мексика – 320607. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1022, Россия – 674, Бразилия – 465, Гонконг – 294, Индонезия – 290. Беларусь – на 42 (+12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 937583 случая заражения коронавирусом и 6633 смерти.