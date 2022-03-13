В мире число заражений коронавирусом превысило 458,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 458575990 (+1313057 сутки) по данным Worldometer на 6:47 14 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6066237 (+3336) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 60854736 (+238847) человек, из них 65528 (-113) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 391655017 (+1070874) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81174677 (+5143) случаями заражения, Индия – 42993494 (+2503), Бразилия – 29368776 (+18397), Франция – 23514144 (+60422) и Великобритания – 19530485 (-). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 350176, Германия – 213264, Вьетнам – 166968, Франция – 60422, Япония – 54758. Беларусь (1654) – на 36 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 993811, Бразилия – 655139, Индия – 515907, Россия – 360811 и Мексика – 321054. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 596, Гонконг – 264, Южная Корея – 251, Индонезия – 215, Мексика – 203. Беларусь – на 33 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 941168 случаев заражения коронавирусом и 6661 смерть.