В мире число заражений коронавирусом превысило 448,18 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 448189652 (+1455675 сутки) по данным Worldometer на 10:06 8 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6027488 (+6812) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 59803631 (-983100) человек, из них 70196 (-1016) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 382358533 (+2432963) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80979977 (+25751) случаями заражения, Индия – 42971308 (+3993), Бразилия – 29069469 (+20456), Франция – 23071822 (+14496) и Великобритания – 19245301 (+42040). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 210713, Вьетнам – 147358, Германия – 122895, Россия – 73162, Нидерланды – 64441. Беларусь (1205) – на 55 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 985914, Бразилия – 652418, Индия – 515241, Россия – 356949 и Мексика – 319859. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 668, США – 508, Гонконг – 280, Индонезия – 258, Бразилия – 211. Беларусь – на 47 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 932207 случаев заражения коронавирусом и 6579 смертей.