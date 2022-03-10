ЕС усилит давление на Россию и Беларусь из-за войны в Украине

Евросоюз намерен усилить дальнейшее давление на Россию и Беларусь за счет введения новых санкций из военного вторжения в Украину.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении глав государств и правительств по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Версале.

«Две недели назад Россия вернула войну в Европу. Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Она причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты", - отмечается в заявлении.

В заявлении говорится, что европейские лидеры воздают должное народу Украины за его мужество в защиту своей страны, а также "наши общие ценности свободы и демократии".

"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости оказать поддержку восстановлению демократической Украины после того, как прекратится натиск России. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые санкции", - гласит документ.

В своем заявлении страны ЕС приветствуют решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование и призывают РФ немедленно прекратить военные действия, вывести все свои войска, обеспечить безопасность ядерных объектов Украины, уважать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость в международно признанных границах.

"Мы требуем от России прекратить военные действия и немедленно и без всяких условий вывести со всей территории Украины войска и оружие ", - говорится в коммюнике.