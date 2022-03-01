ЕС утвердил санкции против 22 высокопоставленных чинов Минобороны Беларуси

Главы МИД Евросоюза 28 февраля приняли решение о введении санкций в отношении 22 высокопоставленных военнослужащих и чиновников Минобороны Беларуси.

В санкционный список, который вступить в силу 1 марта после официальной публикации, включены:

Леонид Косинский , начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси;

Игорь Можиловский , начальник Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь;

Олег Воинов , начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси;

Сергей Саута , начальник Департамента правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь;

Иван Богуславский , начальник Главной военной инспекции Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Беларусь;

Дмитрий Михалап , заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси;

Анатолий Булавка , заместитель командующего по идеологической работе, начальник идеологической работы ВВС и войск ПВО Беларуси;

Виктор Сойко , заместитель командующего по вооружению, начальник Управления вооружения ВВС и Войск ПВО Беларуси;

Юрий Пейганович , заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по тылу;

Александр Басс , заместитель командующего Западным оперативным командованием Беларуси;

Дмитрий Бекрен, заместитель командующего войсками по идеологии, начальник управления идеологии Западного оперативного командования.

Как сообщают западные СМИ, 1 марта будет принято решение о дополнительных экономических санкциях против Беларуси в связи с ее участием в войне России против Украины.