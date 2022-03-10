МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом ЧАЭС и ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что с Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.

"В МАГАТЭ перестали поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении организации.

Генеральный директор выразил глубокую обеспокоенность по поводу такого развития ситуации, поскольку "обеспечение всех ядерных объектов надежным внешним электроснабжением от электросети" является одним из семи неотъемлемых компонентов ядерной и физической ядерной безопасности.

Однако в случае с Чернобыльской АЭС, по его словам, МАГАТЭ согласилось с украинским регулирующим органом в том, что ее отключения от электросети не повлияет на основные функции безопасности на площадке, где расположены различные объекты обращения с радиоактивными отходами, передает УНН.

В частности, что касается хранилища отработанного ядерного топлива на площадке, то объем охлаждающей воды в бассейне является достаточным для обеспечения эффективного отвода тепла, которое генерируется отработанным топливом, без необходимости электроснабжения. На площадке также есть резервные аварийные источники питания с дизельными генераторами и аккумуляторами.