Последнее обновление: 09.03.2022 16:08

Пентагон отклонил предложение Польши передать истребители США для доставки в Украину

Пентагон отклонил предложение Польши передать свои истребители Миг-29 для доставки в Украину, назвав ее "неприемлемой".

Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу, но мы не считаем предложение Польши разумным», — отметил представитель Пентагона. Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством».

Кирби сказал, что идея, изложенная Польшей, является слишком рискованной, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между альянсом и Россией.

Накануне МИД Польши заявил, что готов «немедленно» передать все самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу «Рамштайн» в Германии в обмен на западные истребители с аналогичными показателями. Страна призвала поступить так и другим странам, в которых есть советские самолеты.

Затем, как пояснили в Варшаве, самолеты могут быть переданы Украине. По словам главы национального бюро безопасности Польши Павла Солоха, Варшава не намерена самостоятельно отправлять на Украину самолеты. Он добавил, что такое решение может быть принято только совместно с союзниками по НАТО.

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