Последнее обновление: 17.01.2018 17:59

Украина готовится принять на вооружение американские комплексы Javelin

Украинские вооруженные силы разрабатывают меры с целью принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

Муженко во вторник прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.

"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие… Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", - сказал Муженко.

Он уточнил, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса ее передачи.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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