Госдеп США назвал дезинформацией обвинения в разработке биооружия на Украине

Российские обвинения в адрес США о разработке биологического оружия на Украине — это «дезинформация», заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что Соединенные Штаты и Украина ведут деятельность по химическому и биологическому оружию на Украине. <...> Как мы уже говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои собственные ужасные действия в Украине», — говорится в заявлении.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон выполняет свои обязательства по Конвенциям о химическом и о биологическом оружии, не обладает таким оружием и нигде его не разрабатывает, в отличие от Москвы, указал пресс-секретарь, передает РБК.

По мнению Прайса, подобную обвинительную тактику Россия использует, чтобы «оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные нападения на Украину».