США запретили импорт нефти и газа из России

США ввели запрет на импорт нефти и газа из России, заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме.

Он отметил, что обе партии в конгрессе — Демократическая и Республиканская — поддержали это решение. По словам Байдена, запрет на импорт российских энергоносителей США ввели, не ожидая подобного решения от Европы, так как европейские страны в большей степени зависят от поставок из России и могут не присоединиться к инициативе Вашингтона.

Байден добавил, что США и партнеры «сохраняют единство в намерении оказать давление на Путина».

«Мы приняли это решение после консультаций с союзниками. Мы понимаем, что многие наши союзники не обладают возможностью присоединиться к нашим шагам», — сказал американский президент.

Байден признал, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по Соединенным Штатам, но заявил, что он должен был пойти на этот шаг. «После этого шага цены на бензин вырастут еще больше. Я призываю нефтяные компании чрезмерно не повышать цены. <...> Война на Украине — это не повод увеличивать цены», — добавил Байден.

Вместе с тем, по его словам, в данной ситуации сложности помогут США выйти из кризиса более сильными и запомнить, что им необходимо сохранять энергетическую независимость.