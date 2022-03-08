Немецкий партнер “Газпрома” списывает “Северный поток-2”, продает дочку в России

Немецкая компания Uniper, которая является партнером российского государственного предприятия “Газпром”, решила списать финансовое участие в проекте “Северный поток-2” и возобновить процесс продажи дочерней компании Unipro.

Соответствующее решение, опубликованное 7 марта, приняли на фоне нападения России на Украину, пишет УНН.

Генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах осудил действия РФ в Украине, и сообщил, что компания более не будет заключать долгосрочные контракты на поставку природного газа из России.

В Uniper приняли решение зафиксировать полный убыток от обесценения финансовой претензии Nord Stream 2 в размере 987 миллионов евро. В дальнейшем, отмечают в компании, соответствующий процентный доход в размере около 100 миллионов евро в год начислять не будут.

Продажу ПАО “Юнипро” (Unipro), мажоритарным владельцем которой является Uniper (83,73%), обещают возобновить, “как только это станет возможным”. В рамках программы модернизации электростанции Unipro, Uniper не будет делать никаких новых инвестиций в России.

В компании сообщают, что на сегодня Германия более чем на 90% зависит от импорта природного газа (55% - из России). Поэтому Uniper планирует перевести свой газовый портфель с природного газа на газ с низким содержанием CO2 или без него.

“Возможное прекращение поставок российского газа повлияет на немецкую систему импорта газа, а следовательно, и на Uniper. На данный момент мы оцениваем вероятность такого ограничения как низкую: сейчас все стороны, похоже, настроены продолжать поставки газа, и пока нет никаких признаков ограничения поставки. В случае прекращения потоков из Украины сейчас есть альтернативные маршруты, которые можно использовать для стабилизации импорта газа в Европу”, - заявила финансовый директор Uniper Тина Тоумела.