В мире число заражений коронавирусом превысило 442,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 442412126 (+1770326 сутки) по данным Worldometer на 8:27 4 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6001840 (+8797) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 61153016 (-387168) человек, из них 73130 (-2729) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 375257270 (+2148697) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80843570 (+49091) случаями заражения, Индия – 42951556 (+6396), Бразилия – 28906214 (+64054), Франция – 22900531 (+60225) и Великобритания – 19074696 (+45656). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 202338, Южная Корея – 198802, Вьетнам – 118790, Россия – 93026, Япония – 71570. Беларусь (2046) – на 52 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 981729, Бразилия – 650646, Индия – 514620, Россия – 354011 и Мексика – 318835. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1258, Россия – 781, Бразилия – 594, Мексика – 304, Германия – 289. Беларусь – на 52 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 925515 случаев заражения коронавирусом и 6521 смерть.