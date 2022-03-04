Henkel и Carlsberg останавливают инвестиции в России

Производитель косметики и бытовой химии Henkel останавливает новые инвестиции в РФ, а также прекратит рекламные кампании в государственных медиа и всю спонсорскую активность.

"Мы полностью соблюдаем санкции в отношении России, ее правительства и финансового сектора. Помимо соблюдения санкций, мы заморозим все будущие инвестиции в Россию", - заявил CEO Henkel Карстен Кнобель.

При этом Henkel продолжит поставлять на российский рынок товары первой необходимости, такие как товары для дома и личной гигиены, будет следить за развитием событий и примет решение о дальнейших шагах, передает Интерфакс.

Кнобель отметил, что компания разделяет шок по поводу происходящего на Украине и поддерживает призыв мирового сообщества к России немедленно вывести вооруженные силы с Украины. "Мы надеемся, что дипломатическое решение все же может быть найдено и боевые действия удастся прекратить, чтобы избежать дальнейших страданий и гуманитарного кризиса", - заявил Кнобель.

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group сообщил, что решил немедленно остановить новые инвестиции в России и экспортные отгрузки в адрес своей российской "дочки" - пивоваренной компании "Балтика".

Carlsberg отметил, что будет соблюдать все санкции в отношении России и продолжит оценивать ситуацию с точки зрения своего российского бизнеса.

Ранее компания сообщила, что его фонды пожертвуют 75 млн датских крон (около 10 млн евро) на помощь нуждающимся на Украине.