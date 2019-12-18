Более половины иностранных инвестиций в РФ приходится на фантомные пустышки

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.

Такие данные приводятся в исследовании «Что является подлинным, а что нет в глобальной системе прямых иностранных инвестиций?», опубликованном Международным валютным фондом (МВФ), передает РБК.

Авторы исследования — датский экономист Нильс Йоханессен из Копенгагенского университета, Янник Дамгаард из Центробанка Дании и Томас Элькьяер из МВФ.

Проблема, поднятая экономистами, характерна для всего мира: по данным исследования, почти 40% мирового объема прямых иностранных инвестиций проходит через номинальные компании, не ведущие реальной деятельности, зарегистрированные в таких специальных юрисдикциях, как Люксембург, Нидерланды или Ирландия. Но в России доля таких инвестиций самая большая среди всех стран — 57,9%, по оценкам за 2017 год.

По данным Банка России, на конец 2017 года в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Около $255 млрд из этих вложений было сделано компаниями-оболочками из «перевалочных» юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ.

В том числе около $102 млрд, или 23,2% от общих иностранных инвестиций в Россию, — это не подлинные инвестиции из-за рубежа, а средства российских инвесторов, вложенные на родине через другие страны.

Речь идет о так называемых круговых схемах (round-tripping), хорошо известных исследователям российских иностранных инвестиций, — схемах вывода средств за рубеж и их последующего возвращения под видом иностранных вложений.

Чем больше эффект round-tripping, тем меньше в стране реальных иностранных инвестиций. В первом полугодии 2019 года приток ПИИ в российскую экономику, по данным ЦБ, составил $16,5 млрд — на 63% больше, чем за аналогичный период годом ранее, однако большинство этих инвестиций пришлось на квазиофшоры — Кипр (41%), Нидерланды (20%). Кроме того, 56% инвестиций в первом полугодии пришлось на реинвестирование, то есть «новых» инвестиций страна получила гораздо меньше.