"Экономика трубы" съела инвестиции в Россию

Рост инвестиций в российской экономике, о котором в мае отчитался Росстат, является по большей части химерой: капитальные вложения продолжают уходить в добычу и транспортировку сырья, а также финансовый бизнес, обслуживающий потоки "экономики трубы", пишет finanz.ru.

Согласно Росстату, за квартал общий объем инвестиций в РФ вырос на 2,3%, до 1,713 трлн рублей. Более 40% этой суммы пришлось на добычу полезных ископаемых (530,4 млрд рублей, рост на 1,5%) и строительство трубопроводов для их транспортировки за рубеж (184,2 млрд рублей, рост на 24,5%).

Более чем на треть, до 38,8 млрд рублей выросли инвестиции в финансовую и страховую деятельность.

В той же части экономики, которая занята производством реальной продукции и не связанна с извлечением на поверхность минерального сырья, инвестиционный спад продолжился.

В обрабатывающей промышленности, где, по данным ЦСР, 25% мощностей устарели и не способны производить конкурентную продукцию, объем капвложений упал еще на 6,7%, до 330 млрд рублей, а их доля в общем объеме инвестиций сократилась с 19,6% до 17,7%.

В металлургии капвложения обвалились почти на 30%, в производстве металлических изделий - на 24,7%, в секторе автотранспортных средств - на 32,2%.

Высокотехнологные отрасли - электроника, оптика и электрооборудование - получили лишь 0,2-0,4% от всего инвестпотока и зафиксировали спад на 6,8-7,1%. Предприятия, производящие продовольствие и напитки, сократили капитальные вложения на 18,3-20,6%.

Инвестиции в электросети упали на 21%, в системы водо- и теплоснабжения - на 26,2%. Здравоохранение зафиксировало спад суммы на 5,2% и доли с 1% до 0,9%.

Разочаровывает как качество инвестициионного роста, так и география, отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа Сбербанка России: вложения в капитал увеличились лишь в трех федеральных округах из восьми - Центральном, Южном и Дальневосточном. "При этом рост в почти полностью обеспечили Москва, Крым и Якутия - регионы, которые трудно назвать барометрами состояния экономики", - пишут эксперты Сбербанка.

В 49 из 85 субъектов фиксируется продолжающийся инвестиционный спад.

"География наглядно показывает, что рост инвестиций поддерживается "фактором столицы", бюджетными средствами и газовым проектом "Сила Сибири". (Он) вызван государственными и квази-государственными проектами и в меньшей степени отражает восстановление активности частного сектора", - делают вывод экономисты Сбербанка.

Напомним, по данным Росстата, в 2015 году инвестиции в экономику РФ обвалились на 12,7%, а в 2016-м году - на 0,9%.