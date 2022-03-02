Песков: Путин знает об отключении «Эха Москвы»

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин знает об отключении вещания радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, президент в курсе такого решения», — сказал Песков, передает РБК.

Пескова спросили, было ли необходимо отключение вещания «Эха Москвы».

«Это решение Генеральной прокуратуры. Она реализует свои полномочия, выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем и не хотим», — ответил пресс-секретарь президента.

Его также спросили, рассчитывают ли в Кремле, что радиостанция вернется в эфир. «Дальше будет видно», — ответил Песков.

Вещание «Эха Москвы» прекратилось в середине выпуска новостей вечером 1 марта. Незадолго до этого Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к сайту радиостанции. Там заявили, что на странице были размещены материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной военной операции на Украине. При этом ведомство не уточнило, о каких именно материалах идет речь.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что редакция «категорически не согласна» с представлением Генпрокуратуры и намерена в суде оспорить решение о блокировке сайта и отключении от эфира. «Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России», — добавил он.

В среду главред радиостанции также написал в своем Telegram-канале, что Генпрокуратура направила запрос в Twitter с требованием «разорвать связь между «Эхом Москвы» и аккаунтом», аргументируя это тем, что издание распространяет там «заведомо ложные, непроверенные» сведения. По словам Венедиктова, Twitter сообщил «Эху Москвы», что пока не видит оснований для блокировки.